POL-K: 200917-2-K Unbekannte versuchen Seniorin Kette zu rauben - Zeugensuche

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Mittwochnachmittag (17. September) versucht, einer Seniorin (85) in Köln-Poll eine Kette vom Hals zu reißen. Die Polizei Köln fahndet nach den zwei etwa 1,75 Meter großen Männern, mit schwarzen Haaren, die in einem schwarzen Kleinwagen mit auswärtigem Kennzeichen geflüchtet sein sollen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach bisherigen Ermittlungen soll einer der Männer gegen 15.40 Uhr aus dem Kleinwagen auf der Siegburger Straße in Höhe eines Floristen (Hausnummer 368) ausgestiegen und die Seniorin nach dem Weg zu einem Krankenhaus gefragt haben. Im Verlauf des Gesprächs soll der Tatverdächtige dem Opfer an den Hals gegriffen und versucht haben, die Kette zu lösen. Als ihm dies nicht gelang, soll er daran gerissen haben. Da sich die 85-Jährige wehrte und um Hilfe schrie, flüchteten die Männer in dem Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit ohne Beute in Richtung der Autobahnauffahrt Poll. (mw/rr)

