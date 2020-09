Polizei Köln

POL-K: 200917-1-K Frontalzusammenstoß - 44-Jähriger schwer verletzt in Klinik

Köln (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwochnachmittag (17. September) in Köln-Merheim ist ein Frechener (44) schwer sowie ein Kölner (64) leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen geriet der Passat des 44-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen auf der Straße "Auf dem Eichenbrett" in den Gegenverkehr. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/rr)

