Polizei Köln

POL-K: 200916-5-K Mann reagiert aggressiv auf Ansprache - zwei Polizisten verletzt

Köln (ots)

Zwei Beamte der Polizei Köln sind am Montagmorgen (15. September) von einem 27-Jährigen am Konrad-Adenauer-Ufer in der Altstadt-Nord angegriffen worden, als sie ihm helfen wollten. Beide Polizisten blieben leicht verletzt dienstfähig.

Gegen sieben Uhr war die Streifenwagenbesatzung auf den Mann aufmerksam geworden, der auf der schmalen Kante der Ufermauer außerhalb des Geländers, einige Meter über dem Rhein, kauerte und eine große Bierdose in Händen hielt. Nachdem die Polizisten vorsorglich ein Rettungsseil befestigt hatten, gelang es ihnen, den Wohnsitzlosen zum Überklettern der Absperrung in den sicheren Bereich zu bewegen. Als sie seine Personalien feststellen wollten, reagierte der 27-Jährige äußerst aggressiv. Er schlug einen der Polizisten nieder und traktierte die Beamten mit Faustschlägen, Tritten und Kniestößen. Diese forderten Verstärkungskräfte an und fixierten den weiterhin wild um sich schlagenden und tretenden Mann. Eine Angehörige des Festgenommenen im westfälischen Schwelm gab gegenüber dort ermittelnden Polizisten an, dass der Mann regelmäßig Betäubungsmittel konsumiere. Ein Haftrichter schickte den Festgenommenen in Untersuchungshaft. (cg)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell