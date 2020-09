Polizei Köln

POL-K: 200916-2-K Ebertplatz: Drogendeal in Zwischenebene - Festnahme am Breslauer Platz

Köln (ots)

Zivilbeamte haben einen bekannten Drogendealer (40) am Dienstagnachmittag (15. September), nach einer Observation vom Ebertplatz bis zum Breslauer Platz, festgenommen. Zuvor hatten die Polizisten drei Verkäufe beobachtet und festgestellt, dass der in Köln gemeldete Iraker die Drogen jeweils aus einem Münzfernsprecher in der Zwischenebene holte. Ein weiteres Zivilteam kontrollierte derweil einen der Käufer (35) und fand das erworbene Marihuana in seinen Taschen.

Die Beamten stellten bei dem Festgenommen Bargeld in kleinen Scheinen sicher. (ph/de)

