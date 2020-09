Polizei Köln

POL-K: 200915-4-K 56-Jährige durch Schlag mit Bierflasche schwer verletzt - Krankenhaus

Köln (ots)

Mit einer Bierflasche hat ein 41 Jahre alter Mann eine 56 Jahre alte Kölnerin am Montagnachmittag (14. September) im Grüngelände des Vorgebirgsparks attackiert und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die stark blutende Frau in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den polizeibekannten Tatverdächtigen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, noch am Tatort fest. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Hintergrund des Angriffs sollen Streitigkeiten um Schulden gewesen sein. (jk/de)

