Polizei Köln

POL-K: 200914-6-K/BAB Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf A4

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 4 in Richtung Heerlen, kurz hinter der Anschlussstelle Merheim, sind am Montagmorgen (14. September) die Insassen eines am Stauende stehenden VW Golfs (Beifahrerin 29, Fahrer 32) leicht verletzt worden. Die Lenkerin (55) des auffahrenden Ford Fiesta erlitt schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Ermittlungen war die 55-Jährige gegen 6 Uhr an der Anschlussstelle Merheim auf die Autobahn aufgefahren und aus bislang ungeklärter Ursache nahezu ungebremst in das Heck des stehenden Golfs geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf einen davor stehenden Renault Twingo (Fahrer 54) und dieser wiederum gegen einen VW Crafter (Fahrer 28) geschoben.

Rettungskräfte brachten die drei Verletzten in eine Klinik. Ärzte nahmen die 55 Jahre alte Kölnerin wegen mehreren Knochenbrüchen stationär auf. Polizisten ließen die drei beschädigten Fahrzeuge abschleppen. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (mw/kk)

