Polizei Köln

POL-K: 200914-5-K Schwere Kopfverletzung nach Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen in Neuehrenfeld erlitten am Montagmorgen (14. September) eine 36-jährige Frau schwere Kopfverletzungen und eine 65-Jährige leichte Verletzungen an Armen und Beinen.

Nach bisherigen Ermittlungen soll die 36-jährige E-Bike-Fahrerin gegen 7.40 Uhr auf dem Radweg rechtsseitig der Äußeren Kanalstraße in Richtung Ossendorfer Straße gefahren sein, als sie mit der ihr entgegenkommenden 65-Jährigen "Lenker an Lenker" zusammenstieß und beide stürzten. (as/kk)

