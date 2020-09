Polizei Köln

POL-K: 200914-4-K Vermummte überfallen 31-Jährigen bei Umzugsparty - Zeugensuche

Köln (ots)

Eine Gruppe von 10 - 15 Maskierten hat am frühen Samstagabend die Erdgeschosswohnung eines Mieters (31) an der Sömmeringstraße in Köln-Ehrenfeld verwüstet. Infolge des Angriffs erlitten der 31-Jährige und seine anwesende Vermieterin (45) leichte Verletzungen. Die Kriminalinspektion Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Zeugenhinweise. Anlässlich seines geplanten Umzugs hatte der Geschädigte öffentlich über soziale Medien zu einer Abschiedsfeier eingeladen. Gegen 19.30 Uhr sollen die Unbekannten überfallartig in die offenstehenden Wohnräume gestürmt sein und den 31-Jährigen mit Holzlatten und Pfefferspray traktiert haben. Lautstark sollen einige der dunkel gekleideten Angreifer den Geschädigten als "Scheiß Nazi" beschimpft haben. Polizeikräfte trafen im Umfeld fünf tatverdächtige Männer (18 - 23 J.) an und brachten sie zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf eine Polizeiwache. Um Zeugenhinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

