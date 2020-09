Polizei Köln

POL-K: 200914-1-K/LEV Seit Freitag 24 verletzte Radfahrer - 11 von ihnen bei Alleinunfällen

Köln (ots)

Zwischen Freitag und Montagmorgen (11.-14. September) sind 24 Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen im Kölner und zwei im Leverkusener Stadtgebiet verletzt worden. Elf von ihnen stürzten ohne Fremdeinwirkung, einer war alkoholisiert.

Zwei Radfahrer und eine Radfahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten:

Am Freitagnachmittag stürzte ein 55-Jähriger auf der Kölner Straße in Ensen über einen Bordstein, als er von der Fahrbahn auf den Radweg fahren wollte. Wenige Stunden später stürzte eine 52-jährige Radfahrerin auf der Sürther Straße in Rodenkirchen ebenfalls über eine Bordsteinkante, als sie von der Straße auf den Gehweg lenken wollte. Am Samstagabend stürzte ein 10 Jahre alter Junge auf dem Radweg am Rendsburger Platz in Mülheim als sein links vor ihm fahrenden Vater (48) nach rechts abbog.

Als weitere Unfallursachen nach ersten Ermittlungen registrierte die Polizei:

- Fehler von Autofahrern beim Abbiegen

- Zusammenstöße von Radfahrern

- Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem Fußgänger

- Zu geringer Seitenabstand von Autofahrern beim Überholen

- Vorfahrtsmissachtung einer Autofahrerin

- Zweimal "Öffnen von Autotüren". (as/de)

