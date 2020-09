Polizei Köln

POL-K: 200913-6-K/BAB Motorradfahrer bei Auffahrunfall lebensgefährlich verletzt - Klinik

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag (13. September) auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln, kurz hinter der Anschlussstelle Euskirchen, ist ein Motorradfahrer (62) lebensgefährlich verletzt worden. Um kurz nach 16 Uhr soll ein 22-Jähriger seinen Opel aufgrund eines Rückstaus stark abgebremst haben. Der 62-Jährige prallte mit seiner Maschine in das Heck des Opels und flog durch die Wucht des Aufpralls über den Lenker. Dabei fing die Maschine Feuer, das durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Ein Rettungshubschrauber flog den 62-Jährigen in eine Klinik.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperren Polizisten die Fahrbahn in Richtung Köln. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk/rr)

