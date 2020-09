Polizei Köln

POL-K: 200913-5-K Videotelefonat mit vermeintlicher Schusswaffe löst Großeinsatz der Polizei aus

Köln (ots)

Eine vermeintliche Bedrohung während eines Videotelefonats hat am Sonntagnachmittag (13. September) einen polizeilichen Großeinsatz in Köln-Höhenhaus ausgelöst. Gegen 12.30 Uhr führten eine 25-Jährige Spanierin und ihre Großmutter (76) ein Telefonat über Video. Der ebenfalls 25 Jahre alte Lebensgefährte der jungen Frau soll während des Gesprächs im Bild erschien sein und ihr eine augenscheinlich echt aussehende Schusswaffe an den Kopf gehalten haben. Die besorgte Großmutter alarmierte sofort die Polizei, die mit einem Großaufgebot anrückte und den 25-Jährigen vorläufig festnahm.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Schusswaffe um eine Softair-Pistole gehandelt hat. Die besorgte Großmutter wurde über den Sachverhalt aufgeklärt.

Für die Dauer des Polizeieinsatzes konnte die im abgesperrten Bereich als Wahllokal eingerichtete Schule nicht betreten werden. (jk/de)

