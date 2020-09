Polizei Köln

POL-K: 200913-3-LEV Autofahrer mit 2,6 Promille versucht Polizeikontrolle zu entkommen

Köln (ots)

Am Samstagabend (12. September) hat ein Autofahrer (54) mit rund 2,6 Promille in Leverkusen-Küppersteg versucht einer Polizeikontrolle zu entkommen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt mit 30-50 km/h über den Europaring in Richtung Wiesdorf, stoppten drei Streifenteams den schwarzen VW gegen 23 Uhr, der ungeachtet von "Stopp" Signal und Blaulicht seine Fahrt in Schlangenlinien fortgesetzt hatte. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen und stellten den Tiguan sicher. Einen Führerschien hatte der 54-Jährige nicht dabei. Ob er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist Bestandteil der Ermittlungen. Auch der Beifahrer (47) war stark alkoholisiert: ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab rund 1,9 Promille. (as)

