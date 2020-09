Polizei Köln

POL-K: 200913-2-K Brandstiftung an acht Fahrzeugen am Wochenende - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Seit Freitagnacht (11. September) sind im Kölner Stadtgebiet insgesamt acht Fahrzeuge durch Brände beschädigt worden. Die Brandermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen.

Die brennenden Autos standen:

- In der Nacht zur Freitag gegen Mitternacht auf der Luxemburger Straße in Sülz.

- Am Freitagabend um 23.50 Uhr gleichzeitig auf der Remigius- und der Arnulfstraße in Sülz sowie auf der Gymnicher Straße in Lindenthal.

- In der Nacht zu Samstag gegen 00.20 Uhr auf der Genter Straße in Neustadt-Nord.

- Am Samstagmorgen auf einem Supermarktparkplatz auf der Barbarastraße in Riehl.

- In der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr auf der Schönrather Straße in Mülheim.

- Sonntagnacht gegen 2 Uhr auf dem Parkgürtel in Neuehrenfeld - hier stand ein Wohnwagen in Flammen, in dem sich glücklicherweise niemand befand.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell