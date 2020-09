Polizei Köln

POL-K: 200911-6-K Profikameras gestohlen - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Beute im Wert von mehreren hunderttausend Euro haben Täter in der Nacht zu Freitag (11. September) aus einer Produktionshalle des WDR in Köln-Bocklemünd gestohlen. Ein Mitarbeiter (51) hatte Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr den Diebstahl von vier Videokameras, verschiedenen Objektiven und hochwertiger Übertragungstechnik bemerkt. Nach ersten Ermittlungen ist noch ungeklärt, wie die Einbrecher in die Halle des gesicherten WDR-Geländes auf dem Freimersdorfer Weg gelangten.

Die Kriminalpolizei Köln fragt: Wer kann Angaben zu dem Diebstahl und den Tätern machen? Wo sind die Profikameras oder die Objektive gegebenenfalls zum Kauf angeboten worden?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/he)

