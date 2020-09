Polizei Köln

POL-K: 200911-5-K/D/W Mit gestohlenem Multivan mehrere Unfälle verursacht

Köln (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann hat am Donnerstagnachmittag (10. September) in Köln-Grengel einen VW-Multivan gestohlen und mit diesem Fahrzeug einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 46 sowie weitere Sachschäden in der Wuppertaler Innenstadt verursacht. Nachdem Polizisten den Niederländer gestellt hatten, brachten Rettungskräfte den Mann wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung in eine Fachklinik.

Laut Zeugenaussagen soll der Mann an einer Hotelrezeption am Köln/Bonner Flughafen in niederländischer sowie englischer Sprache Angaben über eine Gefahrensituation gemacht haben. Zudem habe er eine Hotelangestellte (29) beschimpft und den Fahrzeugschlüssel des Vans aus der Rezeption gestohlen.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der Dieb mit dem Multivan bis zur A 46. Bei Wuppertal habe er einen Auffahrunfall verursacht, bei dem ein Mann aus Gevelsberg (35) schwer verletzt wurde. Nach der Kollision fuhr der 40-Jährige weiter in Richtung Brilon und setzte seine Fahrt an der Anschlussstelle Wuppertal-Elberfeld in Richtung Stadtgebiet fort.

Wuppertaler Polizisten stellten den Fahrer nach einem weiteren Verkehrsunfall an der Haspeler Schulstraße. Hier hatte er mehrere Fahrzeuge an einer roten Ampel gerammt. Auf dem Weg dorthin sei er auf der Wittensteinstraße entgegen der Fahrrichtung gefahren und mit einem geparkten Auto kollidiert. (ph/he)

