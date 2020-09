Polizei Köln

POL-K: 200911-4-K/LEV Dealer ließ sich im Taxi chauffieren - Haftrichter

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (10. September) hat die Polizei Köln in Mülheim den Fahrgast (27) eines Funktaxis festgenommen. Gegen 14.30 Uhr war der bereits als Drogendealer in Erscheinung Getretene am Clevischen Ring Höhe Keupstraße ausgestiegen. Als Zivilfahnder ihn kontrollierten, ließ er einen Jutebeutel mit einer größeren Menge Marihuana fallen. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fand sich der Wohnungsschlüssel seiner in Leverkusen-Wiesdorf gemeldeten Partnerin (23). Der 27-Jährige selbst kann keinen festen Wohnsitz nachweisen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Köln ordnete daraufhin ein Amtsrichter die Durchsuchung der Wohnung an der Weiherstraße an. Neben Verpackungsmaterial stellten die Polizisten dort nahezu 900 Gramm Marihuana sicher. Bereits einschlägig vorbestraft, hatte der Festgenommene augenscheinlich weiterhin schwunghaft mit Drogen gehandelt. Das Kriminalkommissariat 27 führt ihn wiederum einem Haftrichter vor. (cg/he).

