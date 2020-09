Polizei Köln

POL-K: 200910-6-K/BAB 19-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Klinik

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (10. September) auf der Bundesautobahn 1 im Autobahnkreuz Bliesheim ist eine 19-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten sie aus ihrem Volvo und brachten sie in eine Klinik. Ihr Beifahrer wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen soll der am Unfall beteiligte Fahrer (30) eines Ford gegen 17 Uhr - von Euskirchen kommend - auf die Hauptfahrbahn der A1 aufgefahren sein. Die 19-Jährige soll beim Ausweichmanöver nach links die Betonschrammwand touchiert haben und von dort mit ihrem Volvo gegen zwei weitere Autos geschleudert sein. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist auf der Anfahrt. Für die Dauer der Unfallaufnahme bleibt die Fahrbahn im Autobahnkreuz ab Bliesheim für etwa zwei weitere Stunden gesperrt. (jk/de)

