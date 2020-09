Polizei Köln

POL-K: 200910-2-K Mit der Polizei zur Geburtstagsfeier

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochabend (9. September) ein aus Pulheim stammendes Ehepaar (83, 85) in Köln wiedervereint. Gegen 14 Uhr waren die Eheleute mit der Straßenbahn zu einer Geburtstagsfeier in Köln aufgebrochen. Als die 83-jährige Seniorin an der Haltestelle Neumarkt den Rollator ihres Mannes aus der Bahn hob, schlossen sich plötzlich hinter ihr die Türen. Die Bahn fuhr mit dem gehbehinderten Senior weiter. Im Zuge der Vermisstenfahndung entdeckten Mitarbeiter der KVB den 85-Jährigen am Appellhofplatz. Hinzugerufene Polizisten brachten den Senior zu seiner Frau. (jk/de)

