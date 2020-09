Polizei Köln

POL-K: 200909-4-LEV Seniorin (85) nach Enkeltrick bestohlen- Zeugen gesucht

Köln (ots)

Eine 85 Jahre alte Frau ist am Dienstagnachmittag ( 8.September) in ihrer Wohnung auf der Carl-von-Ossietzky-Straße in Leverkusen-Steinbüchel von zwei Trickdieben bestohlen worden. Die beiden Männer hatten sich gegenüber der Seniorin als Mitarbeiter des Wasserwerks ausgegeben und waren von ihr gegen 14.20 Uhr in die Wohnung gelassen worden. Als die Seniorin in ihrem Wohnzimmer eine offene Vitrine bemerkte, sei sie misstrauisch geworden und habe die Männer energisch auf diesen Umstand angesprochen. Die Männer hätten daraufhin die Wohnung verlassen. Erst später habe sie bemerkt, dass fünf Ringe fehlen.

Gegenüber den Polizisten beschrieb die sichtlich mitgenommene Seniorin die beiden Täter. Sie sollen 25 - 30 Jahre alt und etwa 1,70 - 1,80 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/de)

