Polizei Köln

POL-K: 200909-3-K/REK Auflieger mit gestohlenen Ford-Motoren im Wert von einer Million Euro sichergestellt - Drei Ukrainer festgenommen

Köln (ots)

Nur einen Tag nach dem Diebstahl von Ford-Motoren im Wert von rund einer Million Euro vom Ford-Gelände in Köln-Niehl hat die Polizei drei Tatverdächtige in Kerpen-Sindorf festgenommen. Bei der Festnahme am Dienstagvormittag (8. September) saßen die drei Ukrainer (32, 38, 39) in einer polnischen Zugmaschine, an welcher der mit den Motoren beladenen Auflieger eines Kölner Logistikunternehmens befestigt war. Der Auflieger selbst war schon mit einer neuen Plane und polnischen Kennzeichen versehen.

Den Hinweis auf den Standort des mit GPS ausgestatteten Aufliegers im Industriegebiet Kerpen-Sindorf hatte die Polizei vom bestohlenen Spediteur erhalten. Die drei Festgenommenen, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (jk/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell