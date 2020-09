Polizei Köln

POL-K: 200909-2-K Unbekannte sprengen Geldautomaten - Zeugensuche!

Köln (ots)

Drei mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidete Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch (9. September) einen Geldautomaten in einer Spielhalle in Köln-Gremberghoven gesprengt. An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

Nach bisherigen Ermittlungen sollen die drei Männer gegen 3.50 Uhr die Eingangstür zur Spielhalle auf dem Lina-Bommer-Weg aufgebrochen und anschließend den Geldautomaten aufsprengt haben. Mit ihrer Beute flüchteten sie in einem dunklen SUV. Laut Augenzeugen soll einer der Männer eine dunkle Jogginghose mit seitlichen weißen Streifen getragen haben. Einer seiner Mittäter war mit einer dunklen Hose, der andere mit einer hellen Hose bekleidet.

Die Ermittler suchen Zeugen, denen der dunkle Fluchtwagen aufgefallen ist oder die Angaben zu den gesuchten Personen machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 der Polizei Köln telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/de)

