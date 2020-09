Polizei Köln

POL-K: 200909-1-K Kriminalpolizei ermittelt nach Brandstiftung - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem etwa 1,80 Meter großen und dunkel gekleideten mutmaßlichen Brandstifter. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Flüchtige in der Nacht auf Mittwoch (09. September) mittels Brandbeschleuniger auf der Richard-Wagner-Straße in der Kölner Innenstadt ein Feuer gelegt haben. Gegen 2.30 Uhr bemerkte ein Passant (54) eine Stichflamme vor einer Tanzschule. Seinen Angaben zu Folge soll der Verdächtige einen dunklen Rucksack dabei gehabt haben und nach der Tat auf einem dunklen Herrenrad in Richtung Rudolfplatz geflüchtet sein. Umgehend alarmierte der 54-Jährige über Notruf die Polizei. Gemeinsam sorgten Feuerwehr und Polizei dafür, dass sich das Feuer nicht auf das angrenzende Gebäude ausdehnte.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he/kk)

