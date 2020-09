Polizei Köln

POL-K: 200908-7-K/REK Nachtrag: Kontrahenten angeschossen - Geschädigter stirbt trotz Notoperation - weiterer Verdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 1 vom 8. September 2020

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Durch Ermittlungen der Mordkommission hat sich der Tatverdacht gegen einen weiteren Mann erhärtet. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den 23-Jährigen am Nachmittag widerstandslos in seiner Wohnung in Köln-Bocklemünd fest.

Die Ermittlungen dauern an. (as/de)

