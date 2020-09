Polizei Köln

POL-K: 200809-6-K Mann(60)bei dubiosem Geldgeschäft ausgeraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein Räuber hat am Montagnachmittag (7. September) gegenüber der Sparda-Bank auf der Johannisstraße Ecke Brandenburger Straße in der Kölner Innenstadt im Zuge eines dubiosen Tauschgeschäfts mehrere zehntausend Euro erbeutet. Der Unbekannte hatte dem 60 Jahre alten Opfer nach diversen Vortreffen angeboten, den in kleinen Scheinen vorhandenen Bargeldbetrag in 500-Euro-Noten umzutauschen. Während der Begleiter (67) des Beraubten die Echtheit der großen Geldscheine in einer Bank prüfen ließ, schlug der Räuber den 60-Jährigen nieder, riss die Tasche mit dem Geld an sich, lief über die Brandenburger Straße in Richtung Domstraße, stieg dort in einen offenbar wartenden gelben VW Golf und fuhr davon.

Nach Zeugenaussagen soll der 35 bis 40 Jahre alte, circa 160-165 cm große, dunkelhaarige Räuber mit einem roten T-Shirt und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein und einen Mund- Nasenschutz getragen haben. Nach inzwischen bestätigten Erkenntnissen haben sich der 60-Jährige und sein Begleiter vor der Tat gegen 14.50 Uhr mit einem Mann in einer Pizzeria auf der Machabäerstraße getroffen und dort zusammen gesessen. Der eigentliche Raub soll um 15.45 Uhr erfolgt sein. Die Polizei fragt:

- Wer hat ein Treffen in der Pizzeria beobachtet, bei dem ein Mann anwesend war, auf den die Beschreibung des Räubers passt?

- Wer hat den Raub beobachtet und kann weitere Angaben zu dem flüchtigen Räuber machen?

- Wem ist ein mit Fahrer besetzter gelber Golf im Tatzeitraum auf der Domstraße aufgefallen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell