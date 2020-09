Polizei Köln

POL-K: 200907-8-K Dealer und Langfinger nach Videobeobachtung geschnappt

Köln (ots)

Mehrfach hat die Polizei Köln am Sonntag (6. September) mutmaßliche Straftäter in flagranti gestellt, nachdem Beamte der Leitstelle sie bei der Ausführung von Eigentums- und Drogendelikten per Videokamera beobachtet hatten.

In Dom-Nähe ging den Uniformierten gegen 11 Uhr ein diebisches Trio (21m, 18w, 25w) ins Netz. Kurz zuvor hatte ein Polizist von der Leitstelle aus gesehen, wie die 25-Jährige auf der Straße Unter Fettenhennen die Geldbörse einer Frau (28) aus deren Handtasche stahl, wiewohl die beiden Komplizen versuchten, die Tat mit ihren Körpern abzudecken. Unter den Augen der Beamten gingen die Verdächtigen zur Komödienstraße, wo sie das gestohlene Geld untereinander verteilten. Noch während Einsatzkräfte zu dem Trio geführt wurden, versuchte dieses nach gleichem Muster, an der Trankgasse einen weiteren Taschendiebstahl zu verüben. Bei der Festnahme der wohnsitzlosen Tätergruppe stellten die Polizisten eine dreistellige Bargeldsumme sicher. Das Trio muss sich vor einem Haftrichter verantworten.

Gegen 17.50 Uhr erschienen auf den Bildschirmen, die den Bereich Wiener Platz in Mülheim zeigen, drei weitere Verdächtige (63m, 64m, 38w) - ebenfalls im Zusammenhang mit einem Taschendiebstahl. Der 64-Jährige nestelte dabei immer wieder an einem mitgeführten Stift herum. Bei der Kontrolle an der Genovevastraße stellten die Polizisten zunächst Bargeld sicher. In dem Stift fanden sich sieben Gebrauchseinheiten Heroin. Die Polizisten leiteten Strafverfahren wegen Eigentums- und Drogendelikten ein. (cg/de)

