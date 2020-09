Polizei Köln

POL-K: 200907-6-K/BAB BMW M 5 und Führerschein nach illegalem Rennen sichergestellt

Köln (ots)

Am Sonntagnachmittag (6. September) haben zwei Zivilstreifen der Autobahnpolizei das Rennen eines 27-Jährigen Franzosen mit einem gemieteten BMW M 5 (600 PS) an der Anschlussstelle Merzenich der Bundesautobahn 4 gestoppt. Die Polizisten stellten an Ort und Stelle den Führerschein des Mannes sowie das Auto sicher. Die Autobahnwache durfte der Raser nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von 1500 Euro verlassen. Die Fahrt hatte auch für den Beifahrer (22) Konsequenzen. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass er mit Haftbefehl gesucht wurde. Nach Zahlung der offenen Forderung durfte auch er gehen.

Gegen 13.30 Uhr war der 27-Jährige zwischen Weisweiler und Langerwehe so schnell von hinten auf eine der beiden Zivilwagen zugefahren, dass der Polizist am Lenkrad auf den Seitenstreifen auswich. Während der anschließenden Verfolgung mit Geschwindigkeiten von mehr als 240 km/h hatte der junge Mann den schwarzen Sportwagen über alle Fahrstreifen inklusive des Seitenstreifens stark beschleunigt und andere Autofahrer rechts wie links überholt. (as/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell