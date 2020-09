Polizei Köln

POL-K: 200907-5-K Seniorin (86) von zwei Frauen im Aufzug überfallen- Zeugen gesucht

Köln (ots)

Eine gehbehinderte 86 Jahre alte Frau ist am Freitagvormittag(4.September) auf der Hermeskeiler Straße im Stadtteil Sülz im Aufzug ihres Wohnhauses von zwei mit Mund-Nasen-Bedeckung maskierten Frauen ausgeraubt worden.

Nach ersten Ermittlungen sollen die Frauen die 86-Jährige zwischen 10.50 Uhr und 11.30 Uhr in den Aufzug gestoßen und sich nah an sie herangedrückt haben. Erst in der Wohnung fiel der Seniorin auf, dass ihre Jackentasche zerschnitten war und ihr Briefumschlag mit dem Geld fehlte. Die auf einen Rollator angewiesene Seniorin hatte um 10.50 Uhr am Geldautomaten der Sparkasse auf der Zülpicher Straße einen größeren Betrag abgehoben, das Geld in ihre Jackentasche gesteckt und war mit der KVB- Linie 9 bis zum Hermeskeiler Platz gefahren. Weder ihr noch ihrer Begleiterin waren die späteren Räuberinnen vor der Sparkasse oder auf dem Heimweg aufgefallen. Die beiden Gesuchten sollen circa 25-30 Jahre alt, etwa 165-170 cm groß und dick sein. Eine soll schulterlange blonde, die andere schulterlange schwarze Haare haben. Beide trugen nach Aussage der Seniorinnen Jeansjacken.

Die Polizei fragt: Wer hat die beschriebenen Frauen um 10.50 Uhr im Umfeld der Sparkasse auf der Zülpicher Straße oder danach in der KVB-Linie 9 und/oder zwischen Hermeskeiler Platz und Hermeskeiler Straße im Umfeld von zwei Seniorinnen mit Rollator gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.(al/de)

