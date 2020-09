Polizei Köln

POL-K: 200907-3-K Mutmaßliche Brandstifterin in Köln-Nippes in flagranti erwischt

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen Ziffer 2 vom 7. September 2020 und Ziffer 2 vom 23. August 2020

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4699548

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4686834

Zivilpolizisten haben am frühen Montagnachmittag (7. September) eine Schülerin (16) in Nippes festgenommen. Nach insgesamt vier Autobränden am Vormittag fiel den Beamten die Tatverdächtige in der Dormagener Straße auf, als sie gerade einen Pkw in Brand steckte. Die Einsatzkräfte nahmen die Jugendliche fest, löschten die Flammen und riefen die Feuerwehr hinzu.

Zu dem Motiv der 16-Jährigen und ob sie mit weiteren Taten aus dem August in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. (cr/de)

