Polizei Köln

POL-K: 200907-2-K Serie von Autobränden in Köln-Nippes

Köln (ots)

Eine Brandserie in Köln-Nippes beschäftigt derzeit die Polizei Köln. Am Montagvormittag (7. September) gingen innerhalb nur weniger Stunden vier Autos in Flammen auf. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 bitten Anwohner und Passanten in Nippes, besonders wachsam zu sein und über den Notruf "110" zu melden, wenn sich verdächtige Personen in der Nähe von geparkten Fahrzeugen aufhalten. Die Tatorte liegen in der Escher Straße, der Kuenstraße, der Usambarastraße und der Gocher Straße.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 zu melden. (cr/de)

