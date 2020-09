Polizei Köln

POL-K: 200906-1-K/BN/REK/BAB Auto nach Verkehrsunfall auf der Autobahn zurückgelassen - Folgeunfall mit vier Leichtverletzten

Köln (ots)

Am Samstagmorgen (5. September) gegen 5 Uhr hat ein derzeit noch Unbekannter nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 555 in Fahrtrichtung Bonn seinen Ford zurückgelassen und flüchtete von der Unfallstelle. Ein Hürther (34) kollidierte mit seinem Golf mit dem an der linken Schutzplanke verkeilten Unfallwagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volkswagen nach rechts abgeleitet, schlug in die rechte Schutzplanke ein und kam dort zum Stillstand. Eine nachfolgende Bonnerin (19) war in ihrem Renault zusammen mit zwei Begleiterinnen (20, 21) in gleicher Richtung unterwegs. Der Clio der 19-Jährigen prallte gegen den Golf. Der 34-Jährige und die drei jungen Frauen zogen sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu.

Nach ersten Ermittlungen war der Unbekannte Focus-Fahrer aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Seitenschutzplanke kollidiert. Von dort wurde der Ford nach links abgewiesen, querte die gesamte Richtungsfahrbahn und verkeilte sich unter der Mittelschutzplanke.

Polizisten sperrten die betroffene Richtungsfahrbahn bis circa 7.15 Uhr. Danach leiteten sie den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren gegen 8.20 Uhr abgeschlossen.

Die Beamten stellten den vom Unfallflüchtigen zurückgelassenen Ford sicher. Die beiden anderen Unfallwagen ließen sie zur Eigentumssicherung abschleppen.

Polizisten suchten nach dem Verkehrsunfall an der Halteranschrift des Ford nach dem möglichen Unfallflüchtigen, trafen ihn dort jedoch nicht an. Gegen 12.30 Uhr wurden die Beamten zu der betreffenden Anschrift in Köln-Flittard wegen eines Randalierers gerufen. Als die Uniformierten eintrafen hatte sich die Lage bereits beruhigt. Die Beamten stellten bei dem Fahrzeughalter Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden. (he/kk)

