Polizei Köln

POL-K: 200904-4-K Unbekannter parkt aus - Kind auf Rad schwerverletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (3. September) hat ein junger Kölner (12) infolge eines Verkehrsunfalls auf dem Klinikgelände an der Ostmerheimer Straße in Merheim schwere Verletzungen erlitten. Ein unfallbeteiligter Fahrer eines schwarzen Autos soll sich vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um das Kind zu kümmern. Das Verkehrskommissariat 2 sucht dringend Zeugen. Gegen 16.10 Uhr hatte sich der 12-Jährige mit seinem Mountainbike auf einer von der Ostmerheimer Straße abzweigenden Stichstraße einem Wendehammer genähert. Plötzlich, so der Junge später gegenüber Polizisten, sei aus einer Parktasche rechterhand das Auto herausgekommen. Beim Versuch, dem Wagen auszuweichen, stürzte das Kind über eine regennasse Bordsteinkante und schlug mit dem Kopf auf. Der unbekannte Autofahrer sei ohne anzuhalten an ihm vorbeigefahren. Ein Ersthelfer brachte das Kind in die Klinik, wo es stationär aufgenommen wurde. Um Zeugenhinweise wird dringend gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell