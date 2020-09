Polizei Köln

POL-K: 200904-1-K/BN/AC/REK Gemeinsame Vereidigungsfeier der Polizeien Köln, Bonn und Aachen - Einladung für Medienvertreter

Köln (ots)

Kleiner als üblich, dafür in einem besonders würdigen Rahmen plant die Polizei Köln, am Mittwoch (9. September) die Kommissaranwärterinnen und -anwärter aus Köln, Bonn und Aachen zu vereidigen. Am Weltkulturerbe

Schloss Augustusburg Max-Ernst-Allee 50321 Brühl

wird der Polizei-Nachwuchs in drei aufeinanderfolgenden Veranstaltungen unter freiem Himmel im Beisein des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen Herbert Reul den Diensteid ablegen. In den beiden Veranstaltungsblöcken um 9 Uhr sowie um 14 Uhr werden jeweils Studierende aus Köln und Bonn gemeinsam vereidigt. Um 11.30 Uhr beginnt die Vereidigungsfeier für die Studierenden aus Aachen.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat auch hier der Infektionsschutz höchste Priorität. Eine schriftliche Akkreditierung ist bis Dienstag (8. September), 12 Uhr erforderlich! Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich dahingehend per E-Mail an pressestelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden und hierbei anzugeben, an welcher der drei Veranstaltungen sie teilnehmen möchten. An der Promenade von der Max-Ernst-Allee zum Schloss werden die Medienvertreter von Pressesprechern in Empfang genommen und zu ihren gekennzeichneten Sitzplätzen auf der Presseterrasse geleitet. Bis dorthin sowie beim freien Bewegen auf der Terrasse und zum späteren Mützenwurf ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes verpflichtend. (cg/kk)

