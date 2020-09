Polizei Köln

POL-K: 200903-5-K Auf Schulweg von Auto angefahren

Köln (ots)

Ein 11 Jahre alter Junge ist am Donnerstagmorgen (3. September) in Köln- Mülheim auf dem Schulweg von einem Auto angefahren worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen soll der 11-Jährige gegen 7.50 Uhr an der Kreuzung Bergisch-Gladbacher Straße/Genovevastraße trotz Rotlicht der Fußgängerampel auf die Straße getreten und von dem in Richtung Clevischer Ring fahrenden Ford Focus (Fahrer: 57) erfasst worden sein. (al/de)

