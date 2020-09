Polizei Köln

POL-K: 200903-4-K Zwei Schwerverletzte bei Unfällen an Grundstückseinfahrten

Köln (ots)

Am Mittwoch (2. September) haben zwei Unfallbeteiligte (60m, 69w) bei Kollisionen an Kölner Grundstücksein- und ausfahrten schwere Verletzungen erlitten. Gegen 12 Uhr beabsichtigte der Fahrer (24) eines Suzuki Alto von der Hansestraße in Gremberghoven, über die Gegenfahrbahn auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Kradfahrer (60) zusammen. Hierbei schleuderte der 60-Jährige über den blauen Suzuki. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Seine KTM 250 war nicht mehr fahrbereit.

Im Ortsteil Braunsfeld verließ gegen 16.50 Uhr ein 42-jähriger SUV-Fahrer ein Klinikgelände, um auf der Aachener Straße stadteinwärts zu fahren. Vor der Grundstücksausfahrt radelte eine Kölnerin (69) auf dem kombinierten Geh-/Radweg in Richtung stadtauswärts. Infolge der Kollision mit dem schwarzen Mercedes GLC 220 stürzte die Seniorin. Der Daimler-Fahrer half ihr auf die Beine und begleitete sie zu Fuß in das Krankenhaus. (cg/kk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell