Polizei Köln

POL-K: 200903-3-K/GM Spezialeinheit eingesetzt - Durchsuchungsmaßnahmen in Gummersbach

Köln (ots)

Die Polizei Köln und die Generalstaatsanwaltschaft (GStA) Düsseldorf geben bekannt:

Die Polizei Köln hat am frühen Donnerstagmorgen (3. September) mit einem Großaufgebot mehrere Häuser, eine abgelegene Waldhütte; sowie eine Scheune nebst Garagen in Gummersbach-Windhagen durchsucht. Grund der um 5 Uhr begonnenen Durchsuchungen ist ein Verfahren der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wegen des Verdachts des Drogenhandels und des illegalen Waffenbesitzes. Das Verfahren richtet sich gegen einen 27 Jahre alten Mann, der in einem der durchsuchten Wohnhäuser gemeldet ist. Bereits im März dieses Jahres hatte die Polizei bei dem Beschuldigten ein Waffenarsenal beschlagnahmt.

Am heutigen Einsatz der Polizei Köln waren Spezialkräfte, Bereitschaftspolizisten sowie Spürhunde beteiligt. Die Durchsuchungen dauern an. Ergebnisse sind nicht vor morgen zu erwarten. Der Beschuldigte konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Auskünfte zu dem laufenden Ermittlungsverfahren beantwortet die GStA Düsseldorf. (cr/de)

