Polizei Köln

POL-K: 200903-2-LEV "Mit eigenen Polizisten zur Schule" - Pressetermin in Leverkusen

Köln (ots)

Es ist endlich soweit: Zum Auftakt der Aktion "Mit eigenen Polizisten zur Schule" wird Jana (10) aus Leverkusen-Opladen am Freitagmorgen (4. September) gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Mario Weidgang ihren Schulweg zum Gymnasium Marienschule mit dem Fahrrad zurücklegen. Im Laufe der letzten 14 Tage haben sich die 10-Jährige und der Polizist der Verkehrsunfallprävention bereits kennengelernt und ein gemeinsames Fahrradtraining durchgeführt.

An der Schule (Eingang Fürstenbergstraße in 51379 Leverkusen) werden Jana, ihre Eltern und Mario Weidgang am

Freitag (4. September), ab circa 7.40 Uhr

Auskünfte zum Kennenlernen, dem vorherigen gemeinsamen Fahrradtraining sowie der Aktion geben. Der Unterricht für Jana beginnt um 8 Uhr. Es ist daher ratsam, bereits um 7.30 Uhr vor Ort zu sein.

Mit der Aktion möchte die Polizei Kinder für Gefahren beim Radfahren sensibilisieren und ihren Schulweg durch Aufklärung, Training und Anleitung sicherer machen.

Eine Vertreterin der Marienschule sowie Christian Syring als Mobilitätskoordinator der Stadt Leverkusen, Helmut Ring von der Verkehrswacht Leverkusen und Kurt Krefft vom ADFC Leverkusen stehen ebenfalls für allgemeine Auskünfte zur Verfügung.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Im Nachgang zu der Begleitung wird die Polizei die gefahrene Strecke auf Facebook veröffentlichen und kindgerecht auf die Gefahrenstellen eingehen.

Mit Blick auf die aktuelle Pandemie bitten wir die erforderlichen Abstandsregeln einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. (mw/de)

