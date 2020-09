POL-K: 200902-5-K Polizei Köln fahndet nach vermisstem Senior

Polizei Köln

Mit einem Foto fahndet die Polizei Köln nach dem seit Freitagmorgen (28. August) vermissten Harald Vogel (68) aus Köln. Sämtliche Suchmaßnahmen, auch mit einem Spürhund, verliefen bisher ergebnislos. Der Rentner ist an Demenz erkrankt und in seiner Orientierung eingeschränkt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste Herr Vogel ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat graue Haare und einen leicht stockenden Gang. Er benötigt täglich seine Medikamente.

Die Kriminalpolizei Köln fragt:

Wer hat den Vermissten seit Freitag gesehen und kann Angaben über seinen Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 62, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he/de)

