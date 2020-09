Polizei Köln

POL-K: 200902-4-K/BAB/AC Auffahrunfall am Stauende - 65-Jähriger schwer verletzt

Köln (ots)

Am Mittwochvormittag (2. September) hat der Fahrer (65) eines Klein-Lkw bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 schwere Verletzungen erlitten. Der Daimler-Fahrer war gegen 10.30 Uhr in Richtung Aachen unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Eschweiler-Ost und Eschweiler-West hatte sich aufgrund einer Tagesbaustelle ein Rückstau entwickelt. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache fuhr der 65-Jährige mit hoher Geschwindigkeit auf einen stehenden DAF-Sattelzug auf. Rettungskräfte befreiten den Eingeklemmten aus der Fahrerkabine. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten anschließend nach Aachen in ein Krankenhaus. Der Fahrer (62) des Sattelzugs blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn Aachen musste kurzfristig gesperrt werden. (al/cg)

