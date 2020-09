Polizei Köln

POL-K: 200902-2-K Maskierte versuchen Geldautomaten zu sprengen - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (2. September) haben drei Maskierte versucht, einen Geldautomaten einer Bank-Filiale auf der Brühler Landstraße in Köln-Meschenich zu sprengen. An dem eingeschossigen Gebäude entstand erheblicher Schaden. Ohne Beute flüchteten die Unbekannten mit einem dunklen Wagen gegen 3.30 Uhr über die Alte Kölner Straße in Richtung Köln-Immendorf. Ein Anwohner hatte eine Explosion gehört und die Polizei verständigt. Hinweise zu den dunkel gekleideten Verdächtigen und ihrem weiteren Fluchtweg nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/kk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell