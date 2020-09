Polizei Köln

POL-K: 200902-1-K Auto begutachtet aber nicht um verletztes Kind gekümmert - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Am Montagmorgen (31. August) ist ein Schüler (9) bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Nippes leicht verletzt worden. Eine etwa 40 bis 45 Jahre alte, ungefähr 1,80 Meter große Frau soll nach der Kollision mit dem Kind an der Beifahrerseite aus dem Unfallwagen ausgestiegen sein. Dann habe die als schlank Beschriebene das beigefarbene Auto inspiziert. Das Kind habe sie hingegen nicht beachtet. Nachdem sie wieder eingestiegen war, soll das Auto in unbekannte Richtung davon gefahren sein.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die den Unfall auf der Niehler Straße in Höhe der Einmündung zum Beutelsweg beobachtet haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen soll der Junge gegen 8 Uhr mit seinem Kickboard-Tretroller in Richtung der Inneren Kanalstraße unterwegs gewesen sein. Als er den Beutelsweg beinahe überquert hatte, soll er von dem Auto erfasst worden sein. Ob es sich bei der beschriebenen Frau um die Unfallfahrerin oder eine Zeugin handelt ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. (he/kk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell