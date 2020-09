Polizei Köln

POL-K: 200901-7-K Schwarzer Porsche 911 Carrera S gestohlen - Fotos

Köln (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (25. August)) haben Unbekannte gegen 4 Uhr einen schwarzen Porsche 911 Carrera S aus dem Leinsamenweg in Köln-Müngersdorf gestohlen. Der Sportwagen mit dem Kennzeichen BM-DP 992 hat laut des Geschädigten (39) einen Wert von rund 100.000 Euro. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 suchen dringend Zeugen, die den Porsche nach dem Diebstahl gesehen haben oder sonst Angaben zum Verbleib des Wagens machen können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cs/kk)

