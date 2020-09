Polizei Köln

POL-K: 200901-5-K Mazda CX-5 und Audi A5 mit Keyless Go-System gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl von einem weißen Audi A5 Cabrio und einem schwarzen Mazda CX-5 im Kölner Stadtgebiet sucht die Polizei nach Zeugen. Beide Fahrzeuge sind mit dem Keyless Go-System ausgestattet. Der Mazda mit dem Kennzeichen K-MB 4774 stand von Sonntag (30. August) 11 Uhr bis Montag (31.August ) 08:30 Uhr auf der Erlöserkirchstraße in Köln-Rath/Heumar und der Audi mit dem Kennzeichen KA-IS 23 von Sonntag (30. August) 17.30 Uhr bis Montag (31.August ) 12.45 Uhr auf der Uferstraße in Köln-Rodenkirchen. Das Kriminalkommissariat 74 bittet um Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge und/oder zu den Dieben unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (al/cs)

