Polizei Köln

POL-K: 200901-3-K/BAB Baby bei Unfall auf der BAB 4 schwer verletzt

Köln (ots)

Ein elf Monate altes Baby hat bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 am Montagnachmittag (31. August) schwere Verletzungen erlitten. Laut Zeugenaussagen war der Fahrer (34) eines Sattelzugs zwischen der Anschlussstelle Merzenich und dem Kreuz Kerpen in Richtung Köln unterwegs. Gegen 13 Uhr sei der Sattelzug in der Höhe des Tiguans der 38-jährigen Mutter von der mittleren auf die linke Spur gezogen. Beim Ausweichmanöver prallte die Frau gegen die Betonschrammwand, drehte sich mit ihrem Auto auf der Fahrbahn und wurde gegen einen weiteren Sattelzug (Fahrer 51) geschleudert. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Fahrerin sowie ihre kleine Tochter in eine Klinik. (ph/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell