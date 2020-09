Polizei Köln

POL-K: 200901-2-K/BAB Tödlicher Auffahrunfall auf der A57

Köln (ots)

Nach einem schweren Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 57 am Montagabend (31. August) ist ein schwerstverletzter Lkw-Fahrer (20) im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Laut Zeugenaussagen war der 20-Jährige gegen 21.45 Uhr an einem Stauende in Fahrtrichtung Köln mit seinem Kastenwagen auf das Gespann eines 36 Jahre alten Lkw-Fahrers aufgefahren. Der Stau hatte sich bei einer Nachtbaustelle kurz vor dem Kreuz Köln-Nord gebildet. Rettungskräfte befreiten den Eingeklemmten, begannen mit der Reanimation und brachten ihn in eine Klinik.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Spuren. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa sieben Uhr am Dienstagmorgen (1. September) gesperrt. (ph/cs)

