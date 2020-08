Polizei Köln

POL-K: 200831-2-K/BAB/SU Audi und VW nach Aggressionsdelikten sichergestellt

Köln (ots)

Polizisten haben am späten Sonntagnachmittag (30. August) in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Audi A4 eines Bonners (27), den VW Golf eines Troisdorfers (30) sowie deren Führerscheine beschlagnahmt. Neben anderen Verstößen hatten die Fahrer sich zuvor laut Zeugenhinweisen ein illegales Kraftfahrzeugrennen geliefert. Gegen 17.30 Uhr alarmierte der Fahrer (20) eines BMW von der Bundesautobahn 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt aus die Polizeileitstelle. Seinen Angaben zufolge war ihm im Dreieck Heumar der Audi-Fahrer mit "Lichthupe" extrem dicht aufgefahren. Gleichzeitig soll ihn ein neongelber Golf 7 rechts überholt haben und unmittelbar vor ihm eingeschert sein. Zudem soll der VW-Fahrer stark vor ihm gebremst haben. Danach seien beide mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit - durch die anschließende Baustelle - und an der Anschlussstelle Königsforst von der A 3 in Richtung Flughafen abgefahren. Nach Aussage des Zeugen stoppten die beiden Männer an der Kreuzung Grengeler Mauspfad/Alte Kölner Straße vor der roten Ampel. Bis die Ampel auf "grün" umschlug ließen die Fahrer die Motoren ihrer Autos aufheulen und riefen sich gegenseitig etwas zu. Mit Vollgas und quietschenden Reifen starteten sie anschließend durch. Der 20-Jährige gab über Notruf der Polizei fortlaufend den genauen Standort durch. Über die A 59 gelangten die beteiligten Fahrzeuge zur Ausfahrt Spich. Am dortigen Kreisverkehr, so der BMW-Fahrer weiter, habe der Golf-Fahrer "mit quietschenden Reifen bestimmt fünf Runden gedreht". Nachdem die Fahrzeuginsassen an der Uckendorfer Straße plötzlich ausgestiegen seien und ihn angeschrien hätten, habe der Golf-Fahrer auch gegen seinen Außenspiegel geschlagen. Bei einem Überholvorgang des 27-Jährigen auf der Uckendorfer Straße wich ein entgegenkommender Radfahrer aus und verhinderte so einen Zusammenstoß. Das Verkehrskommissariat 4 bittet Zeugen und den unbekannten Radfahrer, der auf der Uckendorfer Straße in Troisdorf ausweichen musste, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cg/kk)

