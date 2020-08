Polizei Köln

POL-K: 200830-1-K Versammlung auf dem Hohenzollernring aufgelöst

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Sonntag (30. August) eine nicht angemeldete Versammlung in der Kölner Innenstadt aufgelöst. Im Anschluss stellten die Einsatzkräfte von 29 Personen die Identitäten fest und erteilten ihnen Platzverweise.

Die Versammlungsteilnehmer hatten am Samstagabend gegen 18 Uhr unter dem Motto "Systemwandel statt Klimawandel" den Hohenzollernring in Höhe der Kunstskulptur "Ruhender Verkehr" in beide Richtungen blockiert. Zunächst hielten sich die Demonstranten an die Auflagen der Polizei. Als sie später die Rettungswege für Einsatzkräfte sperrten, löste der Einsatzleiter nach mehrfacher Ankündigung die Versammlung gegen 1.15 Uhr auf. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. (ph/kk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell