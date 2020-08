Polizei Köln

POL-K: 200828-3-K Autofenster mit Zwille eingeschossen? - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (27. August) hat ein Unbekannter in Köln-Meschenich offenbar mit einer Steinschleuder auf den vorbeifahrenden Opel eines Kölners (33) geschossen. Ein Stein schlug in eine Seitenscheibe des Meriva auf der Straße An der Fuhr ein. Der 33-Jährige und seine Beifahrer blieben unverletzt. Die Besatzung eines hinter dem Auto fahrenden Streifenwagens sah, wie die hintere linke Seitenscheibe des silbernen Minivans plötzlich zersplitterte. Auf und neben der Fahrbahn fanden die Polizisten mehrere kleine Steine. Im Grünbereich stellten die Beamten eine selbstgebaute Zwille sicher. Das Verkehrskommissariat 4 bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg/de)

