Polizei Köln

POL-K: 200828-2-K Kopf- und Knieverletzungen nach Zusammenstoß zweier Radfahrer

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer in Köln-Pesch sind am Donnerstagmorgen (27. August) ein 15-jähriger Schüler und ein 29-jähriger Mann verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Schüler gegen 8 Uhr mit einem Freund (15) die Johannesstraße in Richtung Pesch gefahren sein. Laut Zeugenaussagen sollen sich beide aus einem Spaß heraus gegenseitig an die Lenker gegriffen haben, wobei der junge Kölner ins Schwanken geraten und mit dem entgegenkommenden 29-Jährigen zusammengestoßen sein soll. Durch den Sturz erlitt der Schüler Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Der entgegenkommende Radfahrer erlitt leichte Knieverletzungen. (mw/kk)

