Polizei Köln

POL-K: 200828-1-K Haftunterbrechung beendet - 67-Jähriger erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Donnerstag (27. August) einen notorisch ohne Fahrerlaubnis fahrenden Autofahrer (67) in der Kölner Innenstadt festgenommen. Eine Haftrichterin erließ Haftbefehl gegen den Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Die Beamten hielten den 67-jährigen Volvo-Fahrer gegen 11 Uhr am Eigelstein an. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bis Ende März saß er wegen eben diesem Delikt in einer Justizvollzugsanstalt ein und befand sich gerade in einer Haftunterbrechung. Ihn erwartet nun ein erneutes Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (js/kk)

