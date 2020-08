Polizei Köln

POL-K: 200827-7-K Drogenkonsument bei Fahrraddiebstahl beobachtet - Festnahme

Köln (ots)

Am Donnerstagmorgen (27. August) hat die Polizei Köln in Mülheim einen Fahrraddieb (24) kurz nach der Tat gestellt. Die Videoleitstelle hatte den polizeibekannten Drogenkonsumenten beobachtet und einen Streifenwagen zu dem Verdächtigen dirigiert. Bei dem Festgenommenen stellten die Beamten neben Betäubungsmitteln einen Teleskopschlagstock und zwei Taschenmesser sicher. Wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt nun das Kriminalkommissariat 55 gegen den Mann.

Gegen 6.20 Uhr war der Mann am Wiener Platz von der Videobeobachtung erfasst worden, als er sich an einem verschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Auf dem erbeuteten Damenrad flüchtete der 24-Jährige zunächst in Richtung Frankfurter Straße. Als er gegen 8.20 Uhr erneut über die Platzfläche fuhr, erkannte ihn ein Beamter der Leitstelle wieder. Streifenbeamte schnappten den Mann kurz danach am Bergischen Ring in Höhe der Mülheimer Brücke. Zur Eigentumssicherung stellten die Polizisten das schwarze Bergamont-Damenrad sicher. (cg/kk)

